"Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В том числе, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.

Гости смогут познакомиться с туристическим потенциалом региона и узнать о проекте "Перешагни Волгу". Концепция мероприятия — продвижение идеи путешествия к истоку великой русской реки Волги, расположенному в Осташковском округе.

Экспедиция "Перешагни Волгу" в этом году стартует уже в пятый раз. Участникам предстоит преодолеть около 500 км на электромобилях и водных видах транспорта.

В парке "Зарядье" гости смогут пройти квест на знание городов, расположенных на берегах Волги, узнать о глэмпингах Тверской области, совершить VR-прогулку по Тверскому кремлю и увидеть исторические снимки легендарного фотографа Сергея Прокудина-Горского, пионера цветной фотографии.

На специальных пленэрах можно будет запечатлеть виды Иваньковского водохранилища, которое называют Московским морем. Кроме того, гостей ждет концерт современных исполнителей на гуслях в формате "гуслебит".

В период проведения Дней Тверской области ежедневно будут разыгрываться туры в Верхневолжье и гастрономические сувениры. А на экране туристического центра "Купол" будут транслироваться видеоролики об истоке Волги и точках притяжения тверского региона, говорится в сообщении.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022 г. число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.