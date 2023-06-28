Документ подписали директор ГИМа Алексей Левыкин и директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко.

Церемония прошла в Туле на совещании, организованном Министерством культуры РФ в рамках проекта "Музейные маршруты".

"Соглашение направлено на всестороннее развитие межмузейной деятельности по различным направлениям научной, экспозиционно- выставочной работы, консультационной и методической помощи, комплектации музейной библиотеки и др.", — говорится в сообщении.

"Одним из ключевых проектов этого года, который мы реализуем в рамках нашего сотрудничества, является создание экспозиции, посвященной истории Донского казачества в Станично-Луганском краеведческом музее, входящем в комплекс Луганского краеведческого музея. Специалисты Исторического музея уже работают вместе с луганскими коллегами. Предварительно предстоит создать надлежащие условия для создания новой экспозиции, наши специалисты помогут подготовить предметы из собрания краеведческого музея к показу", — сказал Левыкин.

"В дальнейшем мы продолжим развивать нашу экспозиционно-выставочную деятельность и оказание консультационно-методической поддержки коллегам из музеев в новых регионах России", — добавил он.

Сообщается, что представители музеев из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей посетили Тульский филиал Исторического музея. Коллегам из новых регионов России были показаны выставки "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" и "Николай II. Семья и престол", а также переданы методические материалы по разным направлениям музейной деятельности.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов. Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года.