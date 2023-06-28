"Государственная Третьяковская галерея начинает масштабную реставрацию задника по эскизу Николая Рериха "Половецкий стан" (1909). Уникальный экспонат дягилевской антрепризы был приобретен Галереей в 2020 году в аварийном состоянии сохранности", — сообщили в пресс-службе галереи.

Декорация представляет собой полотно 10х23 метра с изображением бескрайней степи с юртами на фоне неба и во многом соответствует эскизам Рериха к хореографической сцене "Половецкие пляски", в том числе пастельному рисунку из собрания Третьяковской галереи. Как отметили в галерее, занавес многократно использовался, что повлияло на его сохранность.

"Состояние сохранности занавеса оценивается как аварийное. В связи с огромным размером фонового занавеса проводить реставрационные работы в горизонтальной плоскости оказалось невозможным", — уточнили в галерее, отметив, что специалистами была сконструирована и изготовлена инженерная конструкция, позволяющая работать с полотном такого размера в вертикальном положении.

Для восполнения утраченных кусков ткани будет использовано домотканое полотно XIX века, идентичное авторскому. Отдельные наиболее ветхие участи будут дублироваться на тончайший прочный шелк.

"Сотрудники Третьяковской галереи приступают к первому этапу технической реставрации. Его задачей является укрепление красочного слоя и стабилизация ветхого, деформированного полотна. Необходимо заделать многочисленные крупно- и мелкоформатные прорывы, исправить деформации", — уточнили в галерее.

Первый этап планируется завершить к октябрю, чтобы представить задник публике на выставке Рериха в Новой Третьяковке. По завершении большой реконструкции здания Новой Третьяковки на Крымском Валу задник по эскизу Рериха к балету "Половецкие пляски" планируется включить в состав постоянной экспозиции.