«Уникальность бальнеологических курортов обеспечивает постоянно растущий турпоток и достаточно высокую среднегодовую загрузку номерного фонда – 75%. При этом в Кавминводах из 124 санаториев 40% нуждаются в реконструкции. Они принадлежат федеральным ведомствам и профсоюзам. По оценке Ставропольского края, чтобы привести их в порядок, потребуется 50 млрд рублей. Но реальная потребность гораздо выше. Сейчас у бюджета такой возможности нет, зато есть интерес частных инвесторов. Для них это привлекательный бизнес. Есть сформированный турпоток, готовая инфраструктура с развитой медицинской базой и опытными специалистами», — сказал министр на совещании по развитию туристической отрасли в России с участием президента Владимира Путина.

Решетников рассказал, что Минэкономразвития подготовило предложения по передаче объектов в частные руки.

«Прошу дать поручение: сформировать итоговый перечень объектов федеральной собственности, которые можно передать в частные руки в качестве пилотных проектов. Конечно, без изменения их функционального назначения. И закрепить в статусе операторов наши институты развития, которые будут работать с инвесторами. Вырученные средства предлагаем направлять на поддержку других объектов санкура, которым будет сложно подыскать инвесторов», — добавил он.