«В последние годы регионы СКФО многое сделали для улучшения своего туристического имиджа. Жители России, путешествуя по стране, все чаще выбирают Северный Кавказ. Округ стал абсолютным лидером и по темпам восстановления, и по темпам роста туризма. В прошлом году число туристов, остановившихся в гостиницах, выросло на четверть, до 2,4 млн. Доковидные показатели превышены на 35%», — сказал он на совещании по развитию туристической отрасли в России с участием президента Владимира Путина.

По словам Решетникова, в этом году интерес туристов продолжает расти, рост составил почти 40% за 4 месяца.

«Потенциал Северного Кавказа гораздо больше. Оцениваем его почти в 5 млн туристов к 2030 году — рост в два раза», — добавил министр.

Он отметил, что свои точки притяжения есть в каждом регионе. И это мотивирует туристов возвращаться на Кавказ снова и снова.

«Здесь есть все, что нужно туристу для круглогодичного отдыха: горы, море, каньоны, целебные источники, история, архитектура, кухня», — сказал Решетников.

По его словам, в последние годы точкой роста туризма в регионе стали горнолыжные курорты. В прошлом году было продано 2,5 млн ски-пассов, что в 2,5 раза больше, чем в доковидном 2019 году.