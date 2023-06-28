«Запуск электронной карты для иностранных туристов — это очень важная мера наряду с внедрением электронной визы. Она способна кардинально улучшить ситуацию с въездным туризмом в стране. В текущих обстоятельствах мы обязаны постараться сделать процесс пребывания иностранных гостей в России максимально комфортным и снять максимальное количество барьеров», — сказал он.

Как отметил Уманский, разумным решением могла бы быть отмена штампов о пребывании в России в паспорт для тех иностранных граждан, для кого это может быть нежелательным.

«Также стоит продумать вопрос об обратном снятии наличных денег в конвертируемой валюте перед вылетом иностранца из России», — добавил он.

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами «Мир» на территории России. Это даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки.