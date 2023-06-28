"Он стал любимым праздником горожан, который каждый раз собирает очень много посетителей. Различные культурные организации присоединяются к этому празднику. Например, в этом году у нас 25 участников: библиотеки. музеи, театры, маленькие общественные институции", — сказала она журналистам.

В частности, в акции задействованы, кроме музея Достоевского, Михайловский замок (филиал Русского музея), Музей городской скульптуры, музей-квартира Николая Некрасова (Всероссийский музей Пушкина), музей хлеба и др., семь библиотек, шесть театров и четыре культурных пространства.

Музей городской скульптуры представит программу "Истории о Достоевском" в Некрополе мастеров искусств. Она начнется с возложения цветов на могилу писателя. Затем участников ждет театрализованная экскурсия: актеры прочитают произведения, которые любил литератор, певцы исполнят арии, а музыканты сыграют произведения XIX века.

Музей Достоевского предложит гостям праздника бесплатные уличные экскурсии по городу. Их будут проводить по мере формирования групп с 12:00 до 16:00 по трем маршрутам: "Раскольников в городе", "Достоевский на Владимирской" и — новому — "Петербург в романе "Идиот".

Музей-квартира Некрасова также порадует посетителей пешеходной экскурсией — "От Некрасова к Достоевскому", сообщила начальник отдела по связям с общественностью Всероссийского музея Пушкина Елена Зырянова. Маршрут начнется у дома 36 на Литейном проспекте, откуда участники пройдут к музею-квартире Достоевского, останавливаясь у домов, где встречались великие современники.

Кроме того, музей Некрасова предложит экскурсию "Пушкин и Достоевский".

Заведующая Библиотекой Гоголя Юлия Мартинкенайте поделилась, что 1 июля учреждение представит музыкальный трибьют-концерт "Повести Гоголя" по одноименному проекту, где вживую прозвучат все десять композиций альбома. Артисты создали треки, посвященные Гоголю, в разных жанрах — от инди-попа до дарквейва.

Еще один участник "Дня Достоевского" — образовательное пространство Doctrina et nobiles — даст возможность познакомиться с авторскими мультфильмами по мотивам произведений писателя. По словам директора организации Екатерины Морозовой, зрителям покажут ленты "Кроткая" Петра Думалы (1985), "Сон" Нины Шориной (1988), "Сон смешного человека" Александра Петрова (1992), "Преступление и наказание" Петра Думалы (2000) и "Бобок" Андрея Золотухина (2013). Также зрителей ждет обсуждение увиденного с киноведом Дмитрием Бакировым.

1 июля акция "День Достоевского" пройдет в Петербурге в 14-й раз. Ее организовывают ежегодно в первую субботу июля.