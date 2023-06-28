Венгерская авиакомпания Wizz Air, являющаяся крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе, получила первый самолет A321neo, собранный на тяньцзиньской линии окончательной сборки (FAL Asia).

По словам генерального менеджера центра поставки самолетов Airbus в Тяньцзине Кристофа Шремппа, эта поставка является важной вехой для компании. На фоне уверенного восстановления экономики Китая наращивание мощностей FAL Asia поможет удовлетворить потребности большего числа международных заказчиков. Это придаст новый импульс международному рынку гражданской авиации, отметил он.

В ответ на растущий спрос на популярную модель A321, в 2021 году Airbus объявила о расширении производственных мощностей FAL Asia. Самолет A321neo является самым большим представителем этого семейства самолетов, его максимальная вместимость составляет 244 человека.

FAL Asia в Тяньцзине была запущена в эксплуатацию в 2008 году. Эта линия стала первой линией окончательной сборки коммерческих самолетов Airbus за пределами Европы. С момента первой поставки в 2009 году на заводе было собрано более 600 самолетов. В апреле этого года компания объявила о строительстве второй производственной линии в Тяньцзине.