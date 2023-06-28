"Площадка для выступления наших музыкантов будет оборудована напротив подлинной жемчужины средневековой архитектуры — Валдайского Святоозерского Богородицкого Иверского монастыря", — пояснил собеседник агентства.

В честь 150-летия великого русского композитора и исполнителя новгородские музыканты запланировали серию необычных концертов, на которых они исполняют музыку Рахманинова. В мае и июне два концерта были даны на руинах разрушенной в годы Великой Отечественной войны рахманиновской усадьбы Онег под Великим Новгородом. А 20 августа у стен Софийского кафедрального собора в Новгородском кремле прозвучит симфоническая поэма "Колокола". Ее исполнят сводные хор и симфонический оркестр.

Согласно архивным данным, Рахманинов (1873-1943 годы) родился в местечке Семеново под новгородским городом Старая Русса. Детские годы он провел в семейном имении Онег под Великим Новгородом. После этого он многократно бывал на новгородской земле.

Память великого композитора в регионе увековечена в названиях улиц, школ, колледжей и в музейных экспозициях. В Семеново установлен памятный знак, на котором высечена основная тема знаменитого второго Рахманиновского концерта для фортепиано с оркестром.

Под стенами Новгородского кремля открыт Рахманиновский мемориальный комплекс работы народного художника России, академика Александра Рукавишникова. Еще один мемориальный комплекс открыт на могиле матери знаменитого композитора Любови Рахманиновой на Рождественском кладбище в Великом Новгороде. В Рахманиновских местах на городских улицах установлены памятные доски.

В 2024 году в Великом Новгороде начнет работу Дом музыки Рахманинова. Он разместится в особняке в историческом центре города, где завершается капитальный ремонт.

На родине великого музыканта проводится международный Рахманиновский конкурс юных пианистов. Один из членов жюри конкурса в 2023 году заявил о меценате, желающем восстановить Онег.