Он уточнил, что сложная погода в ближайшие дни прогнозируются в Краснодарском крае, Ставрополье, в Ростовской области, а также во всех республиках Северного Кавказа. Так, в Краснодарском крае будет сильный дождь, ливень, гроза, шквалистый ветер до 20 м/с.
В Калмыкии и Волгоградской области прогнозируется аналогичная погода, но с усилением ветра до 25 м/с, также гроза и сильный ветер будут в Крыму.
На азиатской территории страны дожди, гроза, град, и шквалистое усиление ветра будут в Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, на юге Красноярского края, Хакасии и Тыве.
Также сильные ливни будут в Приморье и в Иркутской области. Все это приведет к подъему уровня воды в реках.