"На всем юге — и в европейской части страны, и в азиатской — везде сильные ливневые осадки. И в этом нет ничего удивительного, потому что это лето. Именно так и должно быть, лето — это самый дождливый период", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что сложная погода в ближайшие дни прогнозируются в Краснодарском крае, Ставрополье, в Ростовской области, а также во всех республиках Северного Кавказа. Так, в Краснодарском крае будет сильный дождь, ливень, гроза, шквалистый ветер до 20 м/с.

В Калмыкии и Волгоградской области прогнозируется аналогичная погода, но с усилением ветра до 25 м/с, также гроза и сильный ветер будут в Крыму.

На азиатской территории страны дожди, гроза, град, и шквалистое усиление ветра будут в Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, на юге Красноярского края, Хакасии и Тыве.

Также сильные ливни будут в Приморье и в Иркутской области. Все это приведет к подъему уровня воды в реках.