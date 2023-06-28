«Законопроект, поддержанный депутатами Госдумы РФ в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, для оформления «карты туриста» российскому банку необходимо будет заключить договор и делегировать иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или его представителя. После прохождения процедуры в своей стране туристам станет доступно открытие электронного счета в российском банке удаленно. Прибыв в Россию, путешественники смогут получить пластиковую карту.

«Электронная карта туриста — один из инструментов, позволяющих иностранным гражданам сделать отдых в нашей стране комфортнее. Карта туриста, наряду с планируемым запуском электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, будет способствовать росту въездного турпотока», — прокомментировал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.