Результаты работы археологов, интересные находки — все это будет представлено на празднике. Также в программу праздника вошли работа интерактивных площадок, мастер-классы ремесленников и ярмарка с "Сытным рядом".

Кроме того, в настоящее время начался новый сезон работы Переяславль-Рязанской археологической экспедиции. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник предоставляет возможность посетить Введенский раскоп в составе экскурсионной группы, говорится в сообщении.

В настоящее время Рязанский кремль — это не только уникальный архитектурный ансамбль и музей, расположенный на этой территории, но и древнее археологическое городище. Богатая, почти тысячелетняя история Переяславля Рязанского (с 1778 г. — Рязань) долгое время была сокрыта под многовековым культурным слоем. Результаты археологических раскопок в Кремле — важный, а иногда и единственный источник знаний о прошлом города, отмечает пресс-служба.

Ежегодно Рязанский историко-археологический музей-заповедник совместно с Институтом археологии РАН на этих территориях проводит археологические исследования, в составе экспедиций работают научные сотрудники музея.