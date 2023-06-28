На подготовку аэропорта к приему судов более высокого класса, а также на повышение безопасности полетов, из бюджета региона выделено 348 млн рублей, которые будут распределены на три финансовых года.

Кроме того, в рамках модернизации предусмотрена покупка новой спецтехники для зимнего содержания аэродрома и усиление пожарно-спасательной службы.

В настоящее время в аэропорту продолжается монтаж нового светосигнального оборудования, которое планируется ввести в строй этим летом.

В прошлом году из средств областного бюджета было выделено 580 млн рублей на ремонт взлётно-посадочной полосы (ВПП), который был проведен впервые за 50 лет. Длина ВПП составляет 2,1 км, ширина — 42 метра.

Аэропорт "Тамбов" — единственный действующий в Центрально-Черноземном регионе. В настоящее время отсюда выполняются полеты в Москву — с понедельника по пятницу и Санкт-Петербург — 4 раза в неделю. Аэропорт принадлежит правительству Тамбовской области.

По данным пресс-службы облправительства, для улучшения транспортной доступности региона прорабатывается вопрос расширения географии полетов и сотрудничества с авиакомпаниями, в том числе в S7, "Аэрофлотом" (MOEX: AFLT) и "Россией".