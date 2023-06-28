"Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе, в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведет совещание", — рассказал он журналистам.

"Проведет это совещание президент в самом Дагестане, где он окажется во второй половине дня", — продолжил Песков.

По словам представителя Кремля, на совещании выступит сам глава государства, министр экономического развития Максим Решетников о реализации туристических проектов на территории округа и министр транспорта Виталий Савельев об инфраструктурном обеспечении туризма в СКФО, а также глава Дагестана Сергей Меликов.

Песков заметил, что Путин также проведет отдельную встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым.