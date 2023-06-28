Соответствующий законопроект поддержан в третьем чтении на заседании городского парламента в среду. Документ устанавливает, что предметом регионального надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в Петербурге является соблюдение гражданами и организациями обязательных требований, предъявляемых к техническому состоянию, безопасности и эксплуатации аттракционов, которые установлены Евразийским экономическим союзом и нормативными актами правительства РФ.

Авторы проекта указывают, что федеральный закон, определяющий вид регионального государственного надзора в этой сфере, еще не принят, правового регулирования нет, это мешает контролировать ситуацию на территории Петербурга, "что влечет за собой негативные последствия, в том числе в виде причинения вреда жизни и здоровью граждан в результате использования аттракционов, не отвечающих установленным требованиям безопасности".

Также уточняется, что по итогам 2022 года СКР по Петербургу с Государственной технической инспекцией выявили четыре случая причинения вреда здоровью посетителям аттракционов, по которым возбуждены уголовные дела.

В результате за проект проголосовали 47 депутатов, он ушел на подписание губернатору.

Как сообщалось, в декабре 2022 года парламент Петербурга предложил урегулировать работу аттракционов в России отдельным федеральным законом.

Так, документ предполагал государственный учет и регистрацию аттракционов с указанием сведений о собственниках, техосмотре и дислокации каруселей, а неучтенные аттракционы использовать запрещал. Конкретные регламенты для каруселей предлагалось разработать Ростехнадзору или другому уполномоченному органу.