Главный кинофорум региона пройдет в 10-й раз. Ежегодно его представляют почетные гости из мира кино. На этот раз такой фигурой станет режиссер и сценарист, народный артист России Александр Сокуров, который покажет свой последний фильм "Сказка". Еще одним знаковым гостем кинофестиваля станет Владимир Мартынов — автор музыки к фильмам "Холодное лето 53-го" Александра Прошкина, "Остров" Павла Лунгина, сериалу "Завещание Ленина" Николая Досталя, посвященному драматичной судьбе вологодского писателя Варлама Шаламова.

"Концепция VOICES осталась неизменной — фестиваль традиционно представляет дебюты молодых режиссеров, ленты отечественных и зарубежных классиков, короткий метр и специальные показы. В конкурсе фестиваля — три российских фильма, работы совместного производства России и Франции, а также норвежская лента. Победителя выберут вологодские зрители", — цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора области Эдуарда Зайнака.

"В этом году формат фестиваля ожидают изменения: мы отказались от конкурсной программы с жюри и главным судьей кинолент будет зритель, который сам выберет победителя", — сообщили "Интерфаксу" в дирекции фестиваля.

У вологжан есть возможность увидеть фильмы, показанные в Каннах, на Московском международном и Берлинском кинофестивалях, кинофоруме "Меридианы Тихого" и других.

6 июля фестиваль откроет фильм "Скарлет" итальянского режиссера Пьетро Марчелло, участника Каннского кинофестиваля 2022 года, — историческая драма по мотивам "Алых парусов" Александра Грина. Этот показ станет российской премьерой фильма.