"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 июня, в течение суток 29 июня в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в сообщении главка МЧС.

Ведомство допускает вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, а нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.