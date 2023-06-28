"Для Тульской области фестиваль "Толстой" — одно из важнейших культурных мероприятий. Оно традиционно проходит при поддержке Минкультуры России и в этом году — ряда новых партнеров. По указу президента фестиваль включён в федеральный план подготовки к празднованию 200-летия Толстого и стал одним из его главных творческих мероприятий", — приводятся в сообщении слова губернатора Алексея Дюмина.

На фестивале будут задействованы 9 площадок не только на территории музея-заповедника и в Доме культуры, но и на железнодорожной станции Козлова Засека.

Помимо театральных постановок на фестивале запланированы ряд детских мероприятий, широкая образовательная программа и кинопоказы. Центральным событием станет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" в исполнении труппы Большого театра России.

По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, в этом году Большой театр проведет бесплатный показ генеральной репетиции балета "Анна Каренина" для граждан льготных категорий. Ее смогут посетить одарённая молодежь, представители профессионального театрального сообщества, участники СВО. Социальная квота по сравнению с прошлым годом увеличена в два раза.

В преддверии фестиваля ведутся работы по благоустройству территории и подготовке к размещению творческих и сувенирных площадок, фудкортов, санитарных зон.

На подъезде к усадьбе организуют одностороннее движение и предусмотрят основное парковочное пространство, а дополнительное — у въезда в Ясную Поляну со стороны деревни Кочаки. Будет благоустроена территория, прилегающая к музею-усадьбе, ДК и другим площадкам.

Директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая подчеркнула, что организационных проблем нет, но просила оказать содействие в укреплении мер безопасности, усилении волонтерского корпуса и обеспечении дежурства медиков, отметили в пресс-службе.

"Губернатор Алексей Дюмин дал ряд поручений по организации и проведению фестиваля. Он поручил своему первому заместителю Дмитрию Миляеву контролировать исполнение регионального плана подготовки со стороны всех региональных органов исполнительной власти и структур", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в этом году фестиваль посвящен 150-летию начала работы Льва Толстого над романом "Анна Каренина".

"Фестиваль "Толстой" ежегодно проходит в 2016 года. В 2022 году в рамках фестиваля состоялось более 40 мероприятий, его посетили более 6,5 тыс. зрителей. В 2021 году он был перенесен с июня на сентябрь из-за сложной эпидситуации, в 2020 году — отменен из-за пандемии.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.