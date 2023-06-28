"В рамках фестиваля пройдут 116 концертов в Екатеринбурге и четыре — в Первоуральске. Приедут 600 музыкантов из девяти регионов России. В частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Уфы, Белгорода, Новосибирска", — сказал Колотурский.

По его информации, уже продана 41 тысяча билетов. Ожидается, что еще примерно 1 тыс. человек присоединятся к ним к началу фестиваля. В прошлом году фестиваль посетили 36 тыс. зрителей. Будут задействованы девять площадок в двух упомянутых городах Свердловской области.

В свою очередь региональный министр культуры Светлана Учайкина отметила, что фестиваль проведут в восьмой раз. Его тема в этом году — "Ода ночи", в честь картины Винсента Ван Гога "Звездная ночь".