Фото: Интерфакс / Эмма Ситдикова

Первыми гостями нового караванерного центра стали участники всероссийского фестиваля автотуризма "Vanlife fest Симфония".

Кемпинг был построен жителем поселка Осиново, автотуристом со стажем Андреем Варламовым при поддержке государства: он получил субсидию в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Всю жизнь мечтал об этом. Здесь я собрал все лучшее из европейских кемпингов", — сказал Варламов журналистам на открытии.

Фото: Интерфакс / Эмма Ситдикова

Кемпинг круглогодичный и рассчитан на 60 автодомов. В нем созданы все условия для комфортного пребывания автотуристов. На территории кемпинга установлено десять модульных домов, в которых при желании могут останавливаться автокараванеры. Домики рассчитаны на проживание семьи из четырех человек. При каждом — парковка для автомобиля.

Фото: Интерфакс / Эмма Ситдикова

Также на территории кемпинга расположены ангары для ремонта автомобилей, хозяйственные помещения со стиральными и сушильными машинами, детская и спортивные площадки. В будущем здесь же планируется разместить банные комплексы, крытую волейбольную площадку и круглогодичный отапливаемый бассейн.

Кроме того, кемпинг предлагает прокат электромобиля для самостоятельного исследования окрестностей и вертолетные экскурсии.

Автокемпинг "Осиново" стал третьим по счету кемпингом в Татарстане, сообщил журналистам председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. Два других, по его словам, расположены в Елабуге и Бавлах. В ближайшем будущем автокемпинги откроются в Тетюшах и Билярске. Еще одна стоянка для автотуристов будет создана в Болгаре. В настоящее время там идет поиск площадки.

"Открывая такие объекты, мы создадим практически у всех точек притяжения туристов в Татарстане возможности для стоянки специализированных автодомов", — сказал Иванов.

Кемпинг "Осиново" находится в получасе езды от Казани и острова-града Свияжска.