Фото: Интерфакс / Эмма Ситдикова
Первыми гостями нового караванерного центра стали участники всероссийского фестиваля автотуризма "Vanlife fest Симфония".
Кемпинг был построен жителем поселка Осиново, автотуристом со стажем Андреем Варламовым при поддержке государства: он получил субсидию в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Всю жизнь мечтал об этом. Здесь я собрал все лучшее из европейских кемпингов", — сказал Варламов журналистам на открытии.
Фото: Интерфакс / Эмма Ситдикова
Кемпинг круглогодичный и рассчитан на 60 автодомов. В нем созданы все условия для комфортного пребывания автотуристов. На территории кемпинга установлено десять модульных домов, в которых при желании могут останавливаться автокараванеры. Домики рассчитаны на проживание семьи из четырех человек. При каждом — парковка для автомобиля.
Фото: Интерфакс / Эмма Ситдикова
Также на территории кемпинга расположены ангары для ремонта автомобилей, хозяйственные помещения со стиральными и сушильными машинами, детская и спортивные площадки. В будущем здесь же планируется разместить банные комплексы, крытую волейбольную площадку и круглогодичный отапливаемый бассейн.
Кроме того, кемпинг предлагает прокат электромобиля для самостоятельного исследования окрестностей и вертолетные экскурсии.
Автокемпинг "Осиново" стал третьим по счету кемпингом в Татарстане, сообщил журналистам председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. Два других, по его словам, расположены в Елабуге и Бавлах. В ближайшем будущем автокемпинги откроются в Тетюшах и Билярске. Еще одна стоянка для автотуристов будет создана в Болгаре. В настоящее время там идет поиск площадки.
"Открывая такие объекты, мы создадим практически у всех точек притяжения туристов в Татарстане возможности для стоянки специализированных автодомов", — сказал Иванов.
Кемпинг "Осиново" находится в получасе езды от Казани и острова-града Свияжска.