"По иску Сахалинского транспортного прокурора суд признал незаконной и запретил деятельность предпринимателя по организации прогулочных полетов на вертолете", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, установлено, что предприниматель, осуществляя прогулочные полеты, не имел сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, судебное решение вступило в силу, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что иск Сахалинской транспортной прокуратуры рассматривал Южно-Сахалинский городской суд.

Авиакатастрофа произошла 17 февраля во второй половине дня. Семейная пара из Хабаровска отдыхала на Сахалине. Они арендовали частный вертолет Robinson-44, который днем 17 февраля вылетел из Южно-Сахалинска на пик Чехова (находится в 15 км к северо-востоку от города).

Через час после вылета сработал сигнал бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС. На его борту находились три человека — пилот и два пассажира.

В тот же день спасатели обнаружили воздушное судно полностью разрушенным между пиком Чехова и горой Пушкинская. В результате авиационного происшествия погибли пилот и женщина-пассажир. Второй пассажир выжил, его доставили в областную клиническую больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Рассматриваются две основные версии произошедшего — техническая неисправность вертолета и нарушение правил пилотирования.