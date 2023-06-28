"Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки", — сообщила Сергунина, слова которой привели в комитете по туризму.

Она уточнила, что фестиваль пройдёт с 1 июля по 30 сентября и будет проходить по выходным. Фестиваль объединит многие объекты культурного наследия города: музей-заповедник "Царицыно", Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие. В определенный день каждый из архитектурно-парковых ансамблей представит свою программу литературных чтений, лекций, иммерсивных представлений и мастер-классов, отметила Сергунина.