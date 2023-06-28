На празднике, который будет проходить в Гилевской роще, тюменцы и гости города смогут побывать на бесплатных мастер-классах по флористике, спортивных тренировках, лекциях по ландшафтной архитектуре.

Все желающие смогут посмотреть экологические и краеведческие фильмы, а также пройти виртуальный экомаршрут. Кроме того, запланированы экскурсии, посвященные Красной книге и орнитологии, концерты, литературные гостиные, отмечается в сообщении. В Экофесте примут участие 20 флористов-дизайнеров из российских регионов, которые создадут арт-композиции из природных материалов. Организатором праздника — администрация Тюмени.