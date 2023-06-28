"Грубо говоря, за полгода мы обслужили 3,9 млн пассажиров. В целом рост пассажиропотока составил порядка 30%. Эффективно растем за счет развития трансферных перевозок, наращивания частоты рейсов базовой авиакомпанией S7 по популярным туристическим направлениям", — сказал Леонтьев в кулуарах X Международного сибирского транспортного форума в Новосибирске в среду.

На внутренних линиях рост пассажиропотока составил 21%, на международных — 84%.

"Ожидаем, что во второй половине года темпы (пассажиропотока — ИФ) будут снижаться, соответственно, накопленный рост за год ожидается 16%, до 8,825 млн человек", — уточнил Леонтьев.

В апреле Леонтьев озвучивал менее оптимистичный прогноз роста пассажиропотока "Толмачево" на 2023 год: 8,5 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в 2022 году.

В феврале 2023 года "Новапорт" завершил строительство первой очереди нового терминала внутренних линий в новосибирском аэропорту. Площадь нового терминала составляет более 58 тыс. кв. метров, пропускная способность — 1,844 тыс. пассажиров в час. Объем инвестиций составил 18,2 млрд рублей.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами.