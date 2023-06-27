"Проект туристического маршрута "Мир Иммануила Канта" разработан в БФУ имени Канта в рамках подготовки к празднованию 300-летия великого философа. Это модуль, разработанный специально для смартфонов, который будет доступен при помощи QR-кода", — сообщил доцент БФУ Виталий Маслов в эфире муниципального проекта "ГорПросвет".

По его словам, кантовский маршрут будет включать в себя "прогулку" по нескольким старинным улицам Кенигсберга, которыми в свое время ходил Кант. По ходу движения можно будет познакомиться с виртуальными моделями 89 ныне не существующих зданий. Среди них будут и дом Канта, а также Королевский замок. Туристы смогут узнать историю этих зданий, о некоторых из которых философ даже оставил записи.

"По ходу маршрута будет представлена реальная атмосфера жизни города на июнь 1789 года. Именно в этот деть российский историк Николай Карамзин встречался с Иммануилом Кантом и оставил воспоминания об этом событии", — отметил Маслов.

Маршрут уже опробован на калининградских экскурсоводах и туристах, хотя и является "живым" и может быть подвержен корректировке. Официально проект по его созданию будет завершен к концу года, но уже и сегодня на сайте БФУ можно пройтись по нему частично.

Планируется, что приложение для смартфонов можно будет скачать при помощи QR-кода, который собираются разместить в начале маршрута у сохранившейся подпорной стены разрушенного Королевского замка.