Следствием установлено, что при организации соревнований по туризму и краеведению среди обучающихся замдиректора ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности и не контролировала передвижение обучающихся. В результате было допущено самовольное купание детей в необорудованном для этих целей месте.

"Так как купание осуществлялось в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению несовершеннолетних, 18 июня двое несовершеннолетних погибли в процессе купания", — говорится в сообщении. Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.