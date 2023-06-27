"Оставить свои предложения можно, заполнив анкету, которая состоит из 28 вопросов. Полученные предложения будут учтены при формировании концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения в Санкт-Петербурге до 2030 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка концепции стартовала весной текущего года, ее завершение планируется в ноябре 2023 года.

"Концепция будет включать в себя основные этапы и направления по созданию веломаршрутов в городе. В ходе разработки будет проведен натурный анализ и оценка текущего состояния велоинфраструктуры северной столицы, анализ градостроительной структуры города и анализ распределения плотности городского населения", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, документ будет содержать перечень основных направлений будущих велосипедных маршрутов с учетом планов социально-экономического и градостроительного развития Петербурга.