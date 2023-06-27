Так, в дайджест попал Сульский падун на реке Суле в Ненецком автономном округе. "Между двумя отвесными черными скалами в три каскада перекатывается мощный бурлящий поток высотой 6 метров", — говорится в сообщении.

Зимой водопад замерзает, образуя ледяные гроты.

В дайджесте также перечислены водопад Велдор-Кыртаёль в национальном парке "Югыд ва" в Коми. В том же регионе в 100 км от Воркуты находится и 12-метровый водопад Хальмеръю, который расположен на одноименной реке, чье название переводится как "река долины мертвых".

Из Псковской области в список попали водопады на подземной реке Понерётка на километровом участке у пещеры, который доступен для прохождения на каяках, и Словенские ключи, которые располагаются на правом берегу Изборско-Мальской долины.

Из Мурманской области в списке оказались Колвицкие водопады недалеко от Кандалакши и водопад Шуонийоки.

В перечень, кроме того, вошли "Святой источник" в культурно-ландшафтном парке "Голубино" Архангельской области, Рускеальские водопады Карелии, каньон реки Прикша в Новгородской области, единственный водопад Вологодской области под названием Падун в 1,5 км от деревни Сперево и плотина Гаусмана в Петербурге: искусственное гидротехническое сооружение, возведенное инженером Гаусманом в 1863 году для регулировки уровня воды в озере Сестрорецкий Разлив.

Межрегиональный туристический проект "Серебряное ожерелье" объединяет сеть маршрутов по регионам Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.