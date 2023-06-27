«Гастрономический туризм – новичок в РФ среди других видов туризма. Он развивается буквально несколько лет. Фактически он растет быстрее остальных направлений наравне с горным туризмом. Но юридически его нет в стране. Этот момент важен – нет терминологии, тезауруса, нет понимания. И получается, что мы все бросились искать гастрономическую идентичность, но зачастую это выглядит печально. Это случайные продукты, выдуманные, которые не являются уникальностью», — рассказала она на пресс-конференции во вторник.

Как отметил президент Международного эногастрономического центра, руководитель Центра гастродипломатии РАНХиГС Леонид Гелибтерман, гастротуризм – драйвер развития внутреннего туризма и выбор направления у путешественников зачастую зависит от возможности попробовать вкусную аутентичную еду.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), около 30% бюджета туристы расходуют на питание и знакомство с новыми блюдами.

«Более продвинутые регионы начинают искать свою идентичность, в том числе, в области гастрономического туризма. И между ними разворачивается конкуренция за туриста, за его деньги», — добавил Гелибтерман.

В свою очередь, шеф-повар, гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор» Марк Стаценко рассказал, что на «Розе Хутор» и в целом в Сочи еще год назад была продумана гастрономическая карта, которая позволяет туристам посещать заведения с интересной кухней по дороге на пляж или в горы. Так, в ряде ресторанов Сочи появилось сет-меню из локальных продуктов.

«В регионах важны их специалитеты. Эту уникальность тяжело найти, но если получается, то позитивный отклик обеспечен. Чем больше активных проектов, тем лучше и ярче развивается внутренний туризм», — заключил он.