Такой праздник в Рязанской области пройдет впервые. Местом его проведения станет берег озера Ижевское.

Kite в переводе с английского — летать, парить, воздушный змей. Поэтому главной темой праздника станут воздушные змеи. Зрители смогут посмотреть театральную зарисовку "Мальчик, который хотел летать"; на мастер-классе изготовить воздушного змея и даже принять с ним участие в параде летающих змеев.

Также организаторы приготовили для гостей "Красок неба" различные флешмобы, игры и эстафеты. Кроме того, желающих научат верхнему брейк-дансу.

В концертной программе праздника выступят группы "Догоним время" и "Балалайка62".

Откроется праздник в 12.00, а завершится с наступлением темноты праздничной дискотекой.