Планы холдинга были озвучены во время встречи губернатора Дмитрия Азарова с генеральным директором ГК "Акрон холдинг" Павлом Морозовым.

"Самарская область обладает мощной научной и производственной базой. И мы планируем создать на территории аэропорта "Курумоч" центр по ремонту и обслуживанию самолетов — гражданских судов, бизнес-авиации. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение", — приводятся в сообщении слова Морозова.

Речь идет о соглашении о сотрудничестве холдинга с УК "Аэропорты регионов" , уточнил он.

Инвестиционный проект планируется реализовать в несколько этапов и создать более 100 новых рабочих мест.

Как отметил глава региона, заинтересованность в создании такого центра по ремонту и обслуживанию самолетов выразили иностранные партнеры во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

"Коллеги заинтересованы в ремонте самолетов, двигателей на территории Самарской области. У нас есть для этого все компетенции. А благодаря созданию такого производства непосредственно в аэропортовой зоне появятся дополнительные возможности. Поэтому это еще один уверенный шаг вперед для развития региона, развития сервисных служб, а значит увеличения и расширения нагрузки аэропорта, что важно, увеличения количества рейсов, создания новых рабочих мест", — цитируется в сообщении Азаров.

ГК "Акрон холдинг" — промышленно-металлургический холдинг полного цикла. В структуру входит 24 предприятия, в том числе несколько производственных площадок ("Инкатех", "Фосфохим", "Энерготехмаш", "Рускат", "Электрощит Самара", "Акрон Металл Ресурс") расположены в Самарской области.

В настоящее время из "Курумоча" осуществляют регулярные полеты более 30 российских и зарубежных авиаперевозчиков по более чем 50 направлениям. В 2022 году аэропорт обслужил 2,9 млн пассажиров, что на 3% меньше, чем в 2021 году.