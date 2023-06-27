«В следующем году, скорее всего в апреле, в Угличе откроется музей сыра. Туристы не только едут за едой, они хотят узнать что-то. У нас очень много документов из истории, очень много оборудования, о чем можно рассказать. Мы встречались с правительством Углича, с туроператорами и круизными компаниями, и они проявили заинтересованность в проекте», — рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Носов, экскурсия будет занимать 1,5 часа.

«На втором этаже мы создали большой коридор с панорамными стеклами, чтобы туристы смогли посмотреть, как производится сыр на новом оборудовании, на старом. Также для них будет открыт ресторан и кинотеатр», — добавил он.

По замыслу создателей музея, он станет новой точкой притяжения для туристов в Угличе и всей Ярославской области.

Сыродельный завод в Угличе был создан в 1935 году по распоряжению Анастаса Микояна. В 2018 году его приобрел холдинг «АгриВолга», вложивший в модернизацию предприятия почти 1,8 млрд рублей. Сегодня завод производит хорошо известные россиянам марки полутвердых сыров «Угличский», «Пошехонский», «Российский», «Голландский».