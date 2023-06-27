"На сегодняшний день причал установлен на своем месте, вчера его подвели, с сегодняшнего дня устанавливают якорную систему. Второго числа (2 июля — ИФ) первый судозаход пассажирского лайнера. Дноуглубление мы провели успешно, подходы к причалу у нас готовы, поэтому готовы принимать суда в полном объеме", — сказал Ожередов в ходе заседания Морского совета при правительстве Ростовской области.

Сооружением плавучего причала занимался круизный оператор "Водоходъ" в рамках разработанной областными властями "дорожной карты" по комплексному развитию Таганрога как туристического центра. Предполагается, что плавучий причал, выполненный из композитных материалов, будет устанавливаться в навигационный период, а на зиму — демонтироваться.

Причал рассчитан как на крупные круизные теплоходы, так и на более мелкие суда. Его общая длина составляет 96 метров, ширина 16 метров и высота 2 метра. До конца 2023 года в порт Таганрога запланировано 4 захода пассажирских круизных судов. Ввод причала также позволит восстановить пассажирское водное сообщение между Таганрогом, Азовом и Ростовом-на-Дону.