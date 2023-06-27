Как сообщила пресс-служба аэропорта "Мурманск", Евгений Садилов, который возглавлял воздушную гавань с марта текущего года, вернется на должность заместителя гендиректора производственной дирекции аэропорта "Мурманск".

"Возглавив аэропорт "Мурманск", Алексей Владимирович планирует сосредоточиться, в частности, на реализации двух крупных проектов, таких как строительство нового терминала внутренних воздушных линий и реконструкции аэродромного комплекса", — говорится в сообщении.

Сунденбан в разные годы занимал должности начальника участка аэродромной техники аэродромной службы и технического директора АО "Аэропорт Якутск". Затем работал производственным директором и генеральным директором читинского аэропорта "Кадада".

Аэропорт Мурманска в 2022 году обслужил 1,3 млн человек, что на 4% меньше, чем в 2021 году.