Во вторник с юбилеем старейший музей Сибири поздравили заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, министр культуры региона Елена Безрукова, заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Иван Нифонтов.

"Музеи бывают разные, но краеведческие — все-таки особые. Это хранилище уникальных артефактов, связанных не только с историей конкретного региона, но и всего государства. И мы понимаем, что музей — это не только бережно сохраненное прошлое, не только настоящее, но и будущее", — сказал Степаненко.

Министр культуры Безрукова отметила, что Алтайский краеведческий музей обладает самой большой коллекцией и является методическим центром для всех краеведческих музеев региона, которых в крае более пятидесяти.

"Краеведческий музей — это крупный музейный центр с большим зарядом идей, замечательной командой. И сегодня у нас есть возможность сказать спасибо этим людям за их работу", — подчеркнула она.

В рамках празднования состоялась презентация новой, юбилейной выставки — "Музей. 200+". В двух выставочных залах гостям представили самые интересные экспонаты из музейного собрания, которое в настоящее время насчитывает более 200 тысяч экспонатов. Историко-техническая коллекция включает модели и подлинные предметы по истории развития горнозаводского производства на Алтае XVIII и XIX веков. Многие из них не имеют аналогов, а 34 предмета признаны памятниками науки и техники всероссийского значения.

К 200-летию краеведческого музея в Алтайском крае разработан и утвержден план юбилейных мероприятий. В него входят как крупные события, так и локальные, которые проходят на площадках музея в течение всего года. Кроме этого, запланированы выездные выставки по региону, а также выставка Алтайского краеведческого музея в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года.