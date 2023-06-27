«Наращиваем темпы по увеличению числа операторов курортного сбора. За пять месяцев 2023 года уже собрано 7,8 млн рублей курортного сбора. В прошлом году эта цифра на аналогичный период составляла 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Богодистов подчеркнул, что все собранные средства будут направлены на благоустройство территорий и создание новых зон отдыха для жителей и гостей города.

«У Геленджика есть большой потенциал в этом направлении, особенно в округах», — считает глава курорта.

Краснодарский край входит в число регионов, где с 2018 года проходит эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов, проживающих в гостиницах. Предельная ставка сбора составляет 100 рублей с человека в сутки, в Геленджике он установлен в размере 30 рублей в сутки.