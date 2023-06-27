"25 тыс. 871 семья в России на начало июня владельцы специализированной техники для автопутешествий — караванеры", — сказал Артюхов на встрече участников всероссийского фестиваля автотуризма Vanlife fest в Казани.

По его словам, развитие инфраструктуры на территориях могло бы стать стимулом для роста и развития автотуризма, причем как внутреннего, так и въездного.

"Мы общаемся с клубами Китая и Турции. Они готовы въезжать в Россию. У нас есть даже пару заявок на этот год. Не знаю, успеем ли решить все визовые вопросы в этом году. Но в следующем году мы будем точно готовить – это будет организованный туризм. И вслед за ним подтянется индивидуальный въездной. Но главное подготовить инфраструктуру", — добавил Артюхов.

Ведущий эксперт НСПКА подчеркнул, что, несмотря на всевозможные санкции, караванеры всего мира вне политики. "Нас до сих пор не исключили из международной федерации кемпингов и автотуризма. И европейцы готовы приезжать к нам. Границы не закрыты. Сложности только со страховкой", — отметил он.

В фестивале нынешнего года примут участие более 200 автодомов из разных городов Татарстана, Московской области, Краснодарского края, Нижегородской и Самарской областей, из Уфы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Омска, Челябинска, Екатеринбурга. Кроме этого, прибыли экипажи из Казахстана и Турции.

Татарстан принимает фестиваль уже в третий раз, и в этом году площадками для размещения участников и проведения фестивальных мероприятий выбраны Казань и Елабуга. Как пояснили организаторы, это связано с проведением в Елабуге в те же даты ежегодного международного музыкального фестиваля Бориса Березовского "Летние вечера в Елабуге", что позволит привлечь дополнительно автопутешественников и представить гостям туристический потенциал города и Республики Татарстан. Фестиваль проходит в живописном месте рядом с территорией Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.