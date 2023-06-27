Как отмечается, после обследования у всех заболевших детей выявили РНК Norovirus второго генотипа.

Эпидрасследование в отношении гостиницы, в которой проживали школьники, было начато в воскресенье — после поступления информации о первых больных.

"Установлено, что физическое лицо, заключившее договор "На приготовление и доставку еды", не оформлена ни как самозанятая, ни как индивидуальный предприниматель. На кухне не соблюдается поточность технологического процесса, нет документов, журналов, производственного контроля, инвентарь не промаркирован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина готовит блюда одна, сотрудников не имеет. Личной медицинской книжки, данных об обследовании, медицинском осмотре, гигиеническом обучении и аттестации у нее не оказалось. При обследовании выявлено, что она является носителем РНК Norovirus второго генотипа, в связи с чем ее отстранили от работы.

"Таким образом, источник инфекции — физическое лицо, с которым был заключен договор; путь передачи возбудителя инфекции — пищевой; факторы передачи — готовые блюда", — резюмировали в ведомстве, отметив, что в отношении виновных принимаются меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Школьники из Новокузнецка в возрасте 10-16 лет приехали в Омск 23 июня для участия в открытом кубке города по пляжному гандболу. Мальчики проживали в хостеле на проспекте К.Маркса. В ночь на воскресенье 19 из них были госпитализированы в детское инфекционное отделение с признаками пищевого отравления.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного Минздрава, сейчас состояние всех 19 детей, находящихся на лечении в омском стационаре, оценивается как стабильное со значительным улучшением, и их выписка при сохранении положительной динамики прогнозируется на пятницу.