Полеты будут выполняться по четвергам на самолетах Superjet 100. Вылеты из аэропорта Махачкалы запланированы в 10:45 по московскому времени с прибытием в Ереван в 13:15 по местному времени. Вылеты из Еревана будут осуществляться в 14:05 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 14:10 мск.

Red Wings с 6 декабря 2022 года запустила авиасообщение между Махачкалой и Ереваном. Вместе с тем, после 29 апреля полеты были прерваны, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

В настоящее время прямые рейсы между этими городами отсутствуют.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.