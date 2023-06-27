"Мы продолжаем программу в этом году. Мы увеличили количество маршрутов и участников проекта "Юный путешественник Петербурга". Более 40 тысяч петербургских школьников смогут открыть для себя много нового в родном городе, понять связь времен с сегодняшней жизнью, эффективнее пройти программы обучения", — сказал Корнеев.

При этом по итогам 2022 года в программе поучаствовали около 30 тыс. человек, им были предложены такие тематические маршруты, как "По следам Петра", "Санкт-Петербург — морская столица", "Петербург Достоевского", "Блистательный Петергоф", "Транспортные артерии города", "Город-герой Ленинград" и другие.

Ранее сообщалось, что в 2023 году власти Петербурга рассчитывают подключить к проекту все городские школы и расширить ее на все 18 районов города.

Программа "Юный путешественник Петербурга" была запущена в середине сентября 2022 года.