"Компания "Стрелецкая слобода" получила в аренду участок в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья по упрощенной процедуре — без проведения торгов. На участке инвестор построит гостиничный комплекс с номерным фондом порядка 75 номеров. Инвестиции составят 450 млн рублей", — привели в пресс-службе слова зампреда регионального правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что реализация проекта позволит создать 35 рабочих мест. Площадь гостиничного комплекса, который предполагается построить, — 3,8 тыс. кв. м. Общая площадь участка, переданного инвестору, составляет 0,2 га.