Компания ожидает, что ее прибыль в текущем году будет близка к верхней границе озвученного ранее прогнозного диапазона в $5-6 на акцию, говорится в презентации Delta Air, опубликованной к проводимому во вторник Дню инвестора.

Прогноз для показателя свободного денежного потока на 2023 год повышен до $3 млрд с $2 млрд, для показателя рентабельности инвестированного капитала (ROIC) — до "более 13%" с 11-12%.

Компания также ожидает, что маржа операционной прибыли в этом году также будет близка к верхней границе озвученного ею в апреле прогнозного диапазона в 10-12%.

На 2024 год Delta Air по-прежнему прогнозирует прибыль свыше $7 на акцию, свободный денежный поток более $4 млрд, маржу операционной прибыли в 13-17% и показатель ROIC в 15-16%.

Авиакомпания улучшила прогноз роста выручки на текущий квартал до 17-18% c 15-17%, на весь 2023 год — до 17-20% с 15-20%.

Акции Delta Air прибавляют в цене 2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 31%.