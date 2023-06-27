Корнеев указал, что на портале Visit Petersburg уже представлены 22 доступные и оборудованные обзорные площадки.

"Это и торговые комплексы, и колокольни, и колоннада Исаакиевского собора. Разные точки обзора, разные площадки. Мы продолжим эту работу и готовы работать с торговыми комплексами", — сообщил Корнеев депутату Заксобрания Дмитрию Панову, предложившему через взаимодействие с крупными ТРЦ "нивелировать" недисциплинированные экскурсии по крышам.

Корнеев согласился, что увеличение числа легальных площадок поможет взять под контроль это "стихийное явление".

Как сообщалось, в мае в Петербурге было возбуждено первое уголовное дело против организаторов экскурсий по крышам по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Тогда же по итогам проверок в отделы полиции доставили около 20 экскурсоводов, которых привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.