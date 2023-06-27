Производство ведет Следственный комитет по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Его контролирует прокуратура Центрального района северной столицы, говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что сотрудники ресторана на набережной канала Грибоедова, где отравились взрослые и дети, использовали продукты ненадлежащего качества.

Ранее во вторник Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило, что в городе, по данным на 27 июня, зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся шести школ и их родителей, которые отмечали выпускной в ресторане Grand Bianco (ООО "Торговый Комплекс "Арсенал трейд") на набережной канала Грибоедова. В инфекционные стационары госпитализированы семь детей, у двух заболевших выявили норовирус.

Ресторан временно закрыли для решения вопроса об административном приостановлении деятельности. В ближайшее время материалы направят в суд.