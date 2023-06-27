"Железнодорожное движение на перегоне от ст. Владиславовка до ст. Ленино восстановлено", — говорится в сообщении.

Ранее перевозчик сообщал о задержке двух поездов дальнего следования в Крыму из-за ЧП и предупреждал о вероятной задержке других поездов в течение дня.

Повреждение путей произошло в Кировском районе Крыма на перегоне Владиславовка — Петрово. Время происшествия не уточнялось.

Глава Крыма Сергей Аксенов утром во вторник сообщил, что восстановление путей займет 4-8 часов.

Пострадавших в результате ЧП нет.