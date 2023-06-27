По данным на 27 июня, зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся шести школ и их родителей. В инфекционные стационары госпитализированы семь детей, у двух заболевших выявили норовирус, говорится в сообщении.

В ходе расследования Роспотребнадзор установил, что все отравились 24 июня в ресторане Grand Bianco (ООО "Торговый Комплекс "Арсенал трейд") на набережной канала Грибоедова, где проходили банкеты по случаю окончания школы.

"В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО "ТК "Арсенал трейд" выявлены грубые нарушения установленных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования: нарушение поточности технологических процессов приготовления блюд, несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции, отсутствие технической документации на вырабатываемую продукцию, несоблюдение требований к санитарному содержанию производственных помещений, несоблюдение требований в части прохождения медицинских осмотров и вакцинации персоналом", — отмечают в Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства организовали противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Из ресторана изъяли и утилизировали более 220 кг продуктов.

В отношении ООО "ТК "Арсенал трейд" Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности для решения вопроса об административном приостановлении деятельности. В ближайшее время материалы направят в суд.

Накануне сообщалось, что трое девятиклассников гимназии №92 Выборгского района попали в больницу с симптомами отравления после выпускного в ресторане на набережной канала Грибоедова, а всего признаки кишечной инфекции выявили у 43 детей, троих педагогов и троих родителей.

Проверки организовали прокуратура Центрального района Петербурга и Следственный комитет.