«Правительство продолжает поддерживать внутренний туризм. Разработан законопроект, который отменяет для туроператоров уплату налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Это практически пятая часть их цены. И такая норма будет действовать на протяжении 4,5 лет, начиная с 1 января текущего года», — сказал он.

Мишустин напомнил, что от НДС уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз, и других средств размещения. Нулевая ставка применяется для пассажирских железнодорожных перевозок и в перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.

«Мы рассчитываем, что принятое решение поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране», — подчеркнул премьер-министр.

На сегодняшний день в едином федеральном реестре туроператоров более 4,1 тыс. компаний заявили в качестве сферы деятельности внутренний туризм и более 2,5 тыс. – въездной.

«По оценкам Минфина России, их освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей. Эти средства компании смогут использовать на развитие туристических продуктов, новых туристических направлений и инфраструктуры. Мера будет способствовать снижению стоимости турпоездок для граждан, а также налоговой нагрузки и рисков банкротств туркомпаний. Решение об освобождении от НДС туроператоров направлено на защиту интересов наших граждан и развитие туристического бизнеса», — прокомментировал значимость разработки законопроекта журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что законопроект об освобождении туроператоров от НДС будет направлен в Госдуму.