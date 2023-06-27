«Обращаем внимание, что безвизовый транзит российских граждан, следующих через территорию Китайской Народной Республики, возможен при условии, если он не предполагает выхода из транзитной зоны аэропорта, а длительность пребывания в ней не превышает 24 часов. В остальных случаях требуется оформление соответствующей визы», — говорится в сообщении.

В МИДе подчеркивают, что действовавшие до начала пандемии COVID-19 программы местных властей, предусматривавшие безвизовое пребывание иностранных граждан на территории КНР в течение 72 либо 144 часов с возможностью выхода из транзитной зоны аэропорта, до настоящего времени не возобновлены.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что в июле у россиян может вновь появиться возможность ездить в Китай в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР. Действие соглашения, заключенного в 2000 году, было приостановлено в 2021 из-за пандемии коронавируса.