"Да, люди эвакуированы", — подтвердили агентству в Новгородском государственном музее-заповеднике, в ведении которого находится большинство кремлевских памятников.

В пресс-службе местного управления Росгвардии, сотрудники которого несут охрану в Кремле, "Интерфаксу" сообщили, что выясняют причину происходящего.

В пресс-центре областного УМВД и в других оперативных службах сказали, что пока не располагают информацией о каких-либо ЧП.

В Софийском кафедральном соборе подтвердили, что из храма вывели прихожан.