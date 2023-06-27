"В первой половине этого года количество туристов в Петербург превысило 4 млн человек. Это на 10% выше показателя прошлого года", — сказал он.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что, согласно предварительным прогнозам Минэкономразвития, к концу 2023 года турпоток в РФ вырастет на 5,2%, а в Петербурге — на 7,5%.

"Что составит для нас 8,7 млн прибытий. В настоящий момент мы идем с опережением", — сказал он.

Корнеев добавил, что, если в среднем по внутренним направлениям РФ число турпоездок в 2022 году выросло на 10% (на 17% — с размещением в гостиницах), то в Петербурге — на 33%.

"Только за последний период доля повторных поездок в наш город уже поднялась с 25% до 40%", — сказал он.

Как сообщалось, в 2022 году общий турпоток в северную столицу составил более 8 млн прибытий, туризм привнес в экономику Петербурга порядка 370 млрд рублей, что на 57% выше показателя 2021-го года.